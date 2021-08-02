عماد سليمان لـ في الجول: لن نفرط في سداسي الإسماعيلي.. وهدفنا تحسين مركز الفريق

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 10:22

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف على الكرة في الإسماعيلي على تمسك النادي بنجوم الفريق مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية للتخلي عنهم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري يوم الأربعاء 4 أغسطس.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: " هناك تمسك ببقاء محمود دونجا ومحمد الشامى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وباهر المحمدى وشكرى نجيب، لا توجد نية للتفريط بهم".

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وأضاف "نرغب في تدعيم الفريق وإضافة لاعبين قادرين على تقديم المزيد وليس بيع اللاعبين المتميزين لدينا".

وأتم "تفكيرنا الآن في خوض المباريات المتبقية في الدوري ومحاولة تحسين مركز الفريق الذي مر بموسم صعب للغاية".

وكان الإسماعيلي قد خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري
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