15 رسالة نارية من حسين لبيب.. الزمالك لا يثير التعصب ونحن الأكثر تتويجا في القرن الماضي

وجه حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك عدة رسائل هامة لجماهير ناديه وللوسط الرياضي المصري.

وتحدث حسين لبيب عن نبذ التعصب والأزمة الأخيرة بين قنوات الأهلي والزمالك.

كذلك طالب جماهير ناديه بدعم فريقها ونجومه الحاليين والسابقين دون التعرض لأي أطراف أخرى.

وخلال عدة مقاطع فيديو عرضتها قناة الزمالك تحدث حسين لبيب في العديد من الأمور الهامة.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما جاء في حديث حسيب لبيب:

1- "لم نبدأ بالتعرض لأي شخص والتزمنا تماما بكل البروتوكولات وأول تهنئة أرسلناها للأهلي ورد علينا بتهنئة أخرى لم يذكر فيها لقب (الكابتن) قبل اسمي ولكني لم أهتم بهذا الأمر إطلاقا، وتعودنا ألا نقف عند مثل هذه الأشياء لكننا لا ننساها وذلك من أجل نبذ التعصب والخلافات"

2- "عندما يكون نادي الزمالك هو الذي يثير الفتن والتعصب وقناته والمنتمين له هم من يثيرون التعصب بدون ذكر أي طرف آخر يجب أن نتخذ موقفا قويا ولذلك نقف خلف أبناء الزمالك سواء في قناة النادي أو أي قناة أخرى".

3- "أطالب كل الجماهير الزملكوية والمصرية بالكامل بنبذ التعصب لأنها رياضة شريفة نتنافس فيها دون أي تجاوزات وكل شخص يشجع ناديه فقط بكل فخر دون التجريح لأي طرف آخر لأن هذا هو ما يدمر الرياضة في مصر، ومنذ بداية عمل لجنة إدارة الزمالك ونحن نمد يدنا لكل أندية مصر بكل احترام".

4- "شيكابالا قائد أسطوري لنادي الزمالك بعدما قضى من عمره 25 عاما مع النادي ومع حدث معه مرفوض من الجميع".

5- "سأدافع عن حقوق الزمالك وعن حقوق أبنائه طالما لم نخطئ في حق أي شخص".

6- "لم أسمع أي مسؤول من الزمالك يقول إن النادي المنافس لا يكسب المباريات ولكن اتحاد الكرة هو من يمنحه الفوز عن طريق احتساب ركلات الجزاء له، وهذا ليس هجوم على الزمالك ولكنه هجوما على اتحاد الكرة".

7- "منذ قدومنا للنادي الزمالك فاز بدوري اليد وكأس مصر للطائرة ودوري السلة وبطولة إفريقيا وفريق الكرة يحتل المركز الأول في الدوري ووصلنا لنصف نهائي كأس مصر".

8- "لا نفكر في الانتخابات المقبلة وهدفنا فقط إعادة نادي الزمالك ليكون أكبر قلعة رياضية في مصر وإذا أعمل من أجل الانتخابات لتركت كل هذه القضايا".

9- "ننتظر الوقت المناسب للإعلان عن الصفقات وهذا هو أهم شيء، وفريق الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المصريين والأجانب وهدفنا الحفاظ على نجوم الفريق ودعمه ببعض الصفقات".

10 "الزمالك يمتلك أفضل فريق كرة قدم في مصر".

11- "أوجستي مدرب مميز للغاية لكنه أصبح مشهورا عن طريق الزمالك ومثلما جعلناه مشهورا فنحن قادرون على شهرة غيره من المدربين".

12- "يجب أن ندعم لاعبي الزمالك بكل قوة من أجل الفوز ببطولتي الدوري والكأس".

13- "الزمالك هو الأكثر استحواذا بالبطولات في القرن الماضي وهذه حقيقة واقعة ومن يغضب من كلامي لا أعرف ماذا أفعل له، لأن هناك من يقولون إنهم فوق الجميع ومنحوا نفسهم هذا الحق يجب ألا يغضب منا أي شخص عندما نقول ذلك".

14- "نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر والأكثر استحواذا على البطولات في القرن الماضي وأؤكد أنني سأرفع هذين الشعارين دائما".

15- "نحاول بقدر المستطاع أن نسير بنادي الزمالك بشكل جيد في الملف المالي وتجديد عقود اللاعبين وسداد الغرامات المالية المتأخرة على النادي".

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