وكيله: كارتيرون مصمم على ضم كريم العراقي

كشف سيد مرعي وكيل أعمال كريم العراقي ظهير أيمن المصري ومنتخب مصر الأولمبي عن مستجدات مفاوضات الزمالك معه.

وقال مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يريد كريم العراقي والمصري يريد الثلاثي محمد عبد السلام وأحمد عيد وياسين مرعي ضمن الصفقة".

وأضاف "باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مصمم على ضم العراقي".

وواصل "كريم العراقي تعرض للإصابة قبل الأولمبياد وانضم للمنتخب وهو لا يزال في مرحلة الشفاء لكنه لعب وهو سليم، وفي النهاية طريقة لعب المصري تختلف عن المنتخب الأولمبي ولذلك لم يظهر خلال البطولة بمستواه المعروف".

وأكمل "كريم العراقي تلقى عرضا من تركيا ثم تلقى عرضا من الزمالك وكل ذلك شتت تفكيره أثناء الأولمبياد".

وواصل "الزمالك كان يتحدث معنا اليوم (الأحد 1 أغسطس) بشأن كريم العراقي والصفقة لا تزال في مرحلة المفاوضات".

وأتم تصريحاته "الأهلي سيضم كريم فؤاد ولكن في النهاية هو بديل كريم العراقي في المنتخب الأولمبي".

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