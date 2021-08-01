بوكيتينو: أهدرنا فخسرنا

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان على سعادته بأداء لاعبي الفريق على الرغم من الهزيمة اليوم الأحد ضد ليل بهدف في كأس الأبطال الفرنسي.

وقال بوكيتينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أننا كنا أفضل فريق على أرض الملعب، ولكننا فشلنا في إدراك فرصنا، وللفوز في كرة القدم عليك فقط التسجيل".

واستمر"إنه موسم جديد وأنا سعيد بسلوك لاعبي فريقي، وسنكون أفضل عندما يكون الفريق بالكامل متاح".

وأضاف "لم أشكك أبدا في مشاركة لاعبي فريقي، أردنا الفوز الليلة وفعلنا كل شيء لتحقيق الفوز، ولعبنا باللاعبين القادرين على ذلك".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة تروا في افتتاحية الدوري الفرنسي يوم 7 أغسطس المقبل.

بينما سيفتتح ليل الدوري بمواجهة ميتز في يوم 8 أغسطس خارج ملعبه.