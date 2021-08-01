رئيس المصري: علي ماهر مستمر الموسم المقبل.. ولم نجدد لـ عمر كمال

قال سمير حلبية رئيس المصري إن ناديه اتفق مع المدرب علي ماهر على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وصرح حلبية عبر قناة أون تايم سبورتس:"اتفقنا مع علي ماهر على كل شيء".

وأضاف "لم نتلق عروضا للاستغناء عن أي لاعب".

واستمر "لم نجدد عقد عمر كمال، نضع حدا أقصى لعقود اللاعبين".

وينتهي عقدا علي ماهر وعمر كمال مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

ويقود علي ماهر فريق المصري منذ سبتمبر الماضي، خاض مع الفريق 45 مباراة فاز في 21 منها وخسر 11 مرات.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 18 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الأحد المقبل ضد المقاولون العرب في الجولة 29 من البطولة.