ناجلسمان: أثق في تمديد عقد جوريتسكا مع بايرن

شدد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على ثقته في تمديد تعاقد ليون جوريتسكا مع الفريق إلى ما بعد 2022.

ليون جوريتزكا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وينتهي تعاقد جوريتسكا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكشفت بعض التقارير على نية ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وقال ناجلسمان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "أنا لست منخرطا بذلك الشأن كفاية ليكون لدي رأي كل يوم، أبقى بعيدا عن تلك القضايا".

واستمر "بالطبع لقد تحدث معه عن خططي من أجله، وأخبرته بأنني سأكون سعيدا إذا مدد تعاقده مع النادي، وأنا واثق في ذلك أيضا".

وأضاف "هناك العديد من الأمور المعنية عندما يتعلق الأمر بمناشقة تمديد العقد".

وأتم "ساستمر في التركيز على الجانب الرياضي للأشياء، وأظهر له بأنه يمكن أن يكون أحد أخطر لاعبي خط الوسط في أوروبا، لديه القدرة على التحسن".

ويستعد المدرب صاحب الـ 34 عاما لخوض موسمه الأول كمدرب لبايرن ميونيخ، بعد انهاء تعاقده مع لايبزج بنهاية الموسم السابق، ليتعاقد مع الفريق خلفا لهانز فليك.

وشارك جوريتسكا الموسم السابق مع بايرن ميونيخ في 32 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ثمان أهداف وصناعة تسعة آخرين.