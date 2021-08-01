رسالة واعتذار من حجازي لجمهور الكرة المصرية بعد توديع الأولمبياد

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مع منتخب مصر أمام الأرجنتين

وجه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب حجازي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان هدفنا أن ننهي مشوارنا في البطولة بميدالية أولمبية لمصر، ولكن الحمد لله على كل شيء".

وأضاف "إن شاء الله يخدم هذا الجيل الكرة المصرية ويكون القوام الأساسي للمنتخب الأول في المستقبل القريب وتكون هذه البطولة دافعا لهم ولنا جميعا من أجل التطور وتحقيق نتائج أفضل في البطولات الكبرى حتى أمام أفضل الفرق".

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وواصل "كان لي الشرف أن أشارك وأمثل بلادي مرة ثانية في الأولمبياد بعد 10 سنوات وأن أكون أكثر لاعب شارك في تاريخ مصر، وإن شاء الله يكون هناك لاعبين يكررون نفس الإنجاز ويتخطونه بتحقيق ميدالية أولمبية".

وأكمل "شكرا للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين".

وأتم تصريحاته "أخيرا أعتذر إذا خانني التعبير في حديثي مع اللاعبين عقب مباراة البرازيل في جملة (الكرة مش باقية) لأن كرة القدم هي أساس حياة كل اللاعبين حتى بعد الاعتزال وكان المقصود بها بعد البطولة فقط وأن نكمل احترامنا لبعضنا البعض حتى بعد الخسارة لأنهم سيتقابلون بعد ذلك في المنتخب الأول".

حجازي كان واحدا من 3 لاعبين ضمهم شوقي غريب لمنتخب مصر الأولمبي من فوق السن خلال أولمبياد طوكيو 2020، بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

أحمد حجازي منتخب مصر الأولمبي
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