رسالة واعتذار من حجازي لجمهور الكرة المصرية بعد توديع الأولمبياد

وجه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب حجازي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان هدفنا أن ننهي مشوارنا في البطولة بميدالية أولمبية لمصر، ولكن الحمد لله على كل شيء".

وأضاف "إن شاء الله يخدم هذا الجيل الكرة المصرية ويكون القوام الأساسي للمنتخب الأول في المستقبل القريب وتكون هذه البطولة دافعا لهم ولنا جميعا من أجل التطور وتحقيق نتائج أفضل في البطولات الكبرى حتى أمام أفضل الفرق".

وواصل "كان لي الشرف أن أشارك وأمثل بلادي مرة ثانية في الأولمبياد بعد 10 سنوات وأن أكون أكثر لاعب شارك في تاريخ مصر، وإن شاء الله يكون هناك لاعبين يكررون نفس الإنجاز ويتخطونه بتحقيق ميدالية أولمبية".

وأكمل "شكرا للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين".

كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطوله بميداليه اوليمبيه لبلدنا .بس الحمدلله علي كل شئ. ان شاء الله دا يكون جيل يخدم الكره المصريه و يكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب و ان البطوله دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق — Ahmed hegazi (@Hegazi) August 1, 2021

وأتم تصريحاته "أخيرا أعتذر إذا خانني التعبير في حديثي مع اللاعبين عقب مباراة البرازيل في جملة (الكرة مش باقية) لأن كرة القدم هي أساس حياة كل اللاعبين حتى بعد الاعتزال وكان المقصود بها بعد البطولة فقط وأن نكمل احترامنا لبعضنا البعض حتى بعد الخسارة لأنهم سيتقابلون بعد ذلك في المنتخب الأول".

حجازي كان واحدا من 3 لاعبين ضمهم شوقي غريب لمنتخب مصر الأولمبي من فوق السن خلال أولمبياد طوكيو 2020، بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

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