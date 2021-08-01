طبيب ريال مدريد السابق: بيل هو أفضل رياضي رأيته

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 22:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاريث بيل - ريال مدريد

شدد خيسوس أولمو طبيب ريال مدريد السابق على أن جاريث بيل هو أفضل رياضي تعامل معه.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وعلى الرغم من تعامله مع كرسيتانو رونالدو أيضا في فترته مع ريال مدريد والذي يشتهر ببنيته الجسدية القوية واهتمامه بلياقته البدنية إلا أن أولمو قد قرر اختيار بيل كأفضل رياضي تعامل معه.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها صيحفة صن الإنجليزية: "الرياضي الأفضل الذي رأيته في حياتي قد يكون جاريث بيل".

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وأضاف "لديه مهارات رياضية لا تصدق، وأود أن أقول مهارات فنية أيضا، إنه أكثر من أثار إعجابي في جميع الجوانب".

ويعقتد أولمو أن جماهير ريال مدريد لم تر أفضل ما لدى جاريث بيل بسبب تعرضه للعديد من الإصابات.

وينتهي تعاقد جاريث بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد جاريث بيل لخوض منافسات الموسم المقبل برفقة ريال مدريد بعد قضائه الموسم الماضي معارا في صفوف توتنام.

وشارك بيل الموسم الماضي مع توتنام في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وصناعة ثلاثة أهداف في جميع البطولات.

جاريث بيل ريال مديد
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