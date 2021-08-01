كلوب: لو بيدي سأراهن على صلاح في بطولة تنس الطاولة

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق هو الأفضل في لعبة تنس الطاولة، التي سيتنافس فيها أعضاء الفريق خلال معسكرهم الإعدادي للموسم المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

لإضفاء جو ترفيهي على المعسكر، ينظم الفريق بطولة لفرق تنس الطاولة، تحدد القرعة من سيلعب مع من.

وبالحديث عنها، قال الألماني إنه قد يراهن على صلاح لو أتيح له ذلك.

وقال كلوب في حواره مع الموقع الرسمي لليفربول "لا أتذكر مثل هذه الأمور (أي لاعب هو الأفضل في اللعبة)، لكن بنسبة 100% لست أنا".

وواصل "أعتقد أنه صلاح في أغلب الوقت، لو أنني محق في ذلك، لعب مع أليكس أوكسليد تشامبرلين العام الماضي".

وأضاف "عليك أن تكون محظوظا في القرعة. لو تلعب جيدا وأوقعتك القرعة مع عضو في الطاقم الفني، فليس لديك فرصة إطلاقا".

واستمر "الأولاد يجيدون اللعبة، الشيء الجيد في البطولة أنك تساند زميلك طوال المسابقة".

تعادل ليفربول بهدف لمثله أمام فاكير إنسبروك وشتوتجارت وديا ثم هزم ماينز بهدف وخسر بنتيجة 4-3 ضد هيرتا برلين.

وسيلعب خامس مبارياته الإعدادية للموسم الجديد يوم الأحد 8 أغسطس ضد أتلتيك بلباو.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم المقبل للدوري بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس.