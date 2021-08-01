الإسماعيلي يهزم الطائي بثنائية وديا

فاز الإسماعيلي اليوم الأحد على الطائي السعودي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسماعيلية.

أحرز أهداف الإسماعيلي كل من فخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو، وجاء الهدفان في شوط المباراة الثاني.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري يوم الأربعاء 4 أغسطس.

وكان الإسماعيلي قد خاض مباراته الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.