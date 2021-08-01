هزموا باريس مجددا.. ليل يتفوق على سان جيرمان في غياب النجوم ويتوج بالسوبر الفرنسي

تفوق فريق ليل بطل الدوري الفرنسي مرة أخرى على منافسه باريس سان جيرمان، وفاز عليه في لقاء بطولة كأس الأبطال الفرنسية (السوبر الفرنسي).

وتوج ليل بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه بعدما هزم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

ليكون السوبر الفرنسي هو التفوق الثاني لفريق ليل على سان جيرمان، بعدما توج ليل بلقب الدوري الفرنسي قبل عدة شهور على حساب عملاق العاصمة الفرنسية.

جاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية عن طريق تشيكا في الدقيقة 45 لم يستطع كيلور نافاس حارس سان جيرمان التصدي لها.

وغاب عن باريس سان جيرمان الكثير من نجومه على رأسهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لحصولهما على إجازة بعد المشاركة في بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2020.

كما لم يشارك الثنائي جيانلويجي دوناروما حارس المرمى وسيرجيو راموس نجم الدفاع، المنضم حديثا لصفوف الفريق الباريسي في المباراة.

ومن المنتظر أن ينضم راموس ومبابي ونيمار ودوناروما لتدريبات سان جيرمان خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

بينما شارك الدولي المغربي أشرف حكيمي مع سان جيرمان بعد انضمامه لباريس قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ودخل المباراة في الشوط الثاني جورجينو فينالدوم ليسجل لاعب منتخب هولندا ظهوره الأول مع سان جيرمان، بعد انضمامه للفريق عقب نهاية تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

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