أفشة: وقتك مع الأهلي إما يدخلك التاريخ أو لا

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - أفشة

يتمنى محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي الفوز بمزيد من البطولات مع الفريق بعدما حقق 6 ألقاب منذ انضمامه في 2019.

وقال أفشة عبر إنستجرام:"مرت سنتان على انتقالي للأهلي، أفضل شيء في مسيرتي. بفضل الله حققت بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة خلال السنتين".

وأضاف "قبل انضمامي كان بإمكاني القول إن هذه البطولات كثيرة جدا، لكن بعدما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره اتضح أنها غير كافية لأنه لا توجد كلمة كفاية في الأهلي".

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واستمر "إن شاء الله لو لنا نصيب، نعيش مع الأهلي سنوات مليئة بالبطولات والإنجازات لأن أغلى شيء في هذا النادي هو الوقت".

وأتم "إما تخرج منه كاتبا للتاريخ، أو تخرج تاريخا لم يكتب".

في موسمه الأول مع القلعة الحمراء حقق أفشة (25 عاما) الثلاثية بعد التتويج بكأس السوبر المصري 2019-2020.

قبل أن يحافظ على لقب دوري أبطال إفريقيا ويتوج قبله بكأس السوبر الإفريقي.

ويتطلع لاعب إنبي وبيراميدز السابق للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز وكذلك كأس مصر.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا عن الزمالك المتصدر بثلاث نقاط.

وللأهلي لقاء مؤجل في البطولة.

أفشة الأهلي
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