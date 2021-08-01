كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس

أعلن جاري كاهيل رحيله عن كريستال بالاس بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وكتب كاهيل عبر حسابه على تويتر: "بعد الكثير من المشاورات والتفكير، أعلن أنني قد رحلت عن كريستال بالاس بعد موسمين ممتعين مع الفريق".

واستمر "لقد استمتعت حقا بوقتي في النادي، وأريد التقدم بخالص شكري لجميع المشاركين في النادي، وخاصة المشجعين والموظفين الذين رحبوا بي في أسرتهم بجنوب لندن".

وتابع "لقد كان من الشرف لي أن ألعب في سيلهرست بارك، خصوصا في الموسم الأول الذي تمكنت فيه من تجربة الأجواء التي يخلقها المشجعون يوم المباراة".

وأضاف "اللعب أمام مدرج طريق هوملزديل بالخصوص ستبقى ذكرى أعتز بها".

وأتم "أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل وأتمنى لهم كل التوفيق في الموسم المقبل".

كان كاهيل قد انضم لكريستال بالاس في 2019 في صفقة انتقال حر قادما من تشيلسي.

وشارك كاهيل الموسم الماضي مع كريستال بالاس في 21 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.