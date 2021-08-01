أسوان يعلن شفاء مدربه من فيروس كورونا

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 21:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

فريق أسوان

أعلن نادي أسوان عبر مركزه الإعلامي شفاء مدرب الفريق أحمد بيبو من فيروس كورونا بعد سلبية مسحته الثانية.

وأشار البيان إلى أن بيبو قد حصل على بروتوكول علاجي لمدة أسبوعين قبل أن يتأكد شفاؤه بشكل كامل.

ومن المقرر أن يلحق المدرب بمعسكر الفريق بالقاهرة خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عمله بصورة طبيعية.

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ويستعد أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 8 أغسطس ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدور الترتيب برصيد 25 نقطة بعد خوضه 28 مباراة، وبفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 15.

الدوري المصري الممتاز أسوان
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