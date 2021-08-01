هداف مصر التاريخي.. تفاصيل 90 هدفا لـ أحمد الأحمر في الأولمبياد

أصبح أحمد الأحمر قائد وأسطورة منتخب مصر لكرة اليد الهداف التاريخي للفراعنة في دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل أحمد الأحمر 5 أهداف في انتصار مصر على البحرين في الجولة الأخيرة من مجموعات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في منافسات كرة اليد للرجال.

ليعتلي بذلك صدارة هدافي منتخب مصر لكرة اليد في الدورات الأولمبية برصيد 90 هدفا.

ولا يزال أحمد الأحمر أمامه فرصة لزيادة رصيده من الأهداف عندما يلعب منتخب مصر ضد ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

FilGoal.com يقدم لكم تفاصيل أهداف أحمد الأحمر الـ90 في الأولمبياد حتى الآن.

أثينا 2004 = 18 هدفا

3 أهداف أمام المجر

هدف أمام ألمانيا

هدفان أمام اليونان

5 أهداف أمام فرنسا

هدفان أمام البرازيل

5 أهداف أمام سلوفينيا

بكين 2008 = 24 هدفا

8 أهداف أمام الدنمارك

10 أهداف أمام روسيا

4 أهداف أمام ألمانيا

هدف أمام كوريا

هدف أمام أيسلندا

ريو 2016 = 27 هدفا

7 أهداف أمام سلوفينيا

هدفان أمام السويد

4 أهداف أمام بولندا

9 أهداف أمام البرازيل

5 أهداف أمام ألمانيا

طوكيو 2020 = 21 هدفا حتى الآن

6 أهداف أمام البرتغال

هدف أمام الدنمارك

8 أهداف أمام اليابان (أصبح فيه هداف مصر في تاريخ الأولمبياد كاسرا رقم حسين زكي بـ 77 هدفا)

هدف أمام السويد

5 أهداف أمام البحرين

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سجل في تاريخ الأولمبياد في 15 منتخبا مختلفين في 21 مباراة حتى الآن.

أكبر عدد من أهداف في مباراة واحدة أمام روسيا في 2008 (10 أهداف).

أكتر بطولة سجل فيها ريو 27 هدفا ويفصله 6 أهداف في طوكيو لمعادلتها.