مران الزمالك - انتظام حازم إمام.. وكارتيرون للاعبين: أمامنا 7 نهائيات

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 20:25

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

انتظم حازم إمام لاعب الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد بعد تماثله للشفاء من إجهاد عضلي.

وأنهى الظهير الأيمن برنامجه التأهيلي لينضم للتدريبات الجماعية للفريق خلال معسكره في الإسكندرية.

وسينضم الرباعي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور، العائد من طوكيو بعد المشاركة في الأولمبياد، للمعسكر يوم الثلاثاء.

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وعقد المدرب باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأحد، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز وخوض المباريات المتبقية من الدوري كأنها نهائيات كؤوس.

وحرص الفرنسي على شرح جوانب فنية وخططية لتطبيقها في المران.

وخصص كارتيرون فقرة بدنية أشرف عليها فيرناندو مدرب الأحمال قبل أن يخوض اللاعبون التدريبات الفنية.

واختتم الزمالك مرانه بلقاء تجريبي بين اللاعبين شهد حماسا من الجميع وفقا لما ذكره في الموقع الرسمي.

ويلعب الزمالك يوم الإثنين وديا ضد مياه البحيرة استعدادا لاستئناف الدوري.

ويستضيف الزمالك فريق غزل المحلة يوم السبت في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب وللأخير لقاء مؤجل.

وتتبقى للزمالك 7 مباريات في البطولة.

الزمالك
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