سلة - مصر تفقد تقدمها لتخسر نهائي كأس الملك أمام الأردن

خسر منتخب مصر لكرة السلة نهائي كأس الملك أمام مضيفه الأردني اليوم الأحد بنتيجة 92-71.

وانتهى الربع الأول من المواجهة بالتعادل بنتيجة 23-23 قبل أن ينهي الفراعنة الربع الثاني متقدمين 40-39.

وفي الربع الثالث تقدم الأردنيون بنتيجة 64-50 قبل أن يحسموا المواجهة لصالحهم.

وشارك الفراعنة في البطولة الودية استعدادا لبطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

وافتقدت مصر لخدمات أنس أسامة ومهاب ياسر وميدو طه ودولا في البطولة.

وستلعب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

وتخطت مصر منتخب تونس في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك بنتيجة 80-71.

بينما تفوقت الأردن على الفلبين قبل أن تتوج على حساب الفراعنة.