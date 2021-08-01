موندو ديبورتيفو: وكيل بيانيتش يجتمع بـ يوفنتوس لاستئناف المفاوضات

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 19:17

كتب : FilGoal

بيانيتش

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، المقربة من نادي برشلونة الإسباني، إن وكيل أعمال ميراليم بيانيتش لاعب الفريق سيجتمع اليوم الأحد أو غدا الإثنين بمسؤولي يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لا يمانع عودة بيانيتش إلى الفريق، والبوسني البالغ عمره 31 عاما يرغب في ذلك بشدة.

لكنها أوضحت أن يوفنتوس سيتعين عليه بيع لاعب وسط لإفساح المجال لبيانيتش، الذي وافق مسبقا على تخفيض راتبه ليعود إلى مدينة تورينو.

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وكان فالي رمضاني وكيل أعمال بيانيتش اجتمع بمسؤولي يوفنتوس في 18 يوليو الماضي لجس النبض بشأن الصفقة.

لعب بيانيتش في يوفنتوس من 2016 إلى 2020 قبل أن يرحل إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو.

شارك بيانيتش في 30 مباراة مع فريق بلاوجرانا ولم يسجل أي هدف ولم يرسل تمريرة حاسمة.

وتوج لاعب روما وليون وميتز السابق بسبعة ألقاب مع يوفنتوس.

بيانيتش يوفنتوس
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