أرتيتا: تشاكا لاعب مهم في أرسنال.. لن يرحل

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن اللاعب جرانيت تشاكا سيبقى مع الفريق ولن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإسباني لإذاعة talksport:"تشاكا لن يرحل، سيبقى معنا".

وأضاف "إنه لاعب مهم في قائمتنا".

وكتب فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس، أن أرسنال قدم عرضا للاعب السويسري يمتد إلى 2025.

وأضاف أن النادي اللندني عرض على تشاكا (28 عاما) زيادة في الراتب.

وأوضح أن أرسنال يثق في الوصول لاتفاق قريب بعدما رفض تشاكا عرضا من روما قدره 12 مليون يورو.

يذكر أن جرانيت شاكا شارك مع فريقه أرسنال في 29 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي حيث كان يعتمد عليه المدير الفني أساسيا، وكان أكثر لاعب شارك في مباريات مع آرسنال هو اللاعب الشاب بوكايو ساكا حيث شارك في 30 مباراة.

شاكا صاحب الـ 28 عاما انضم إلى آرسنال في 2016 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد قيمته 30 مليون يورو، حيث لعب مع الفريق في 161 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 9 أهداف فقط.

والعقد الحالي لتشاكا ينتهي في 2023.