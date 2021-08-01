مصدر من كايزر تشيفز لـ في الجول: سنناقش مع نجكوبو رغبة الأهلي في ضمه

أوضح مصدر في نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أنه بصدد مناقشة مستقبل اللاعب نكوسينجيفيل نجكوبو الذي علم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني يرغب في انتدابه للأهلي.

نكوسينجيفيل نغكوبو النادي : كايزر تشيفز الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com:"لم نتحدث رسميا مع الأهلي عن بيع اللاعب، لكن سنناقش الأمر معه".

وواصل "نجكوبو سيعود الخميس لتدريبات الفريق بعد وداع منتخب جنوب إفريقيا لأولمبياد طوكيو 2020".

وأتم "سنحدد مستقبله في ظل رغبة الأهلي في الحصول على خدماته، وهناك عروض وصلتنا للاستغناء عنه".

علم FilGoal.com في وقت سابق أن موسيماني يريد التعاقد مع نجكوبو، لكن الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لكايزر تشيفز حتى الآن.

فهو اللاعب الذي قصده موسيماني حين أجرى حوارا مع إذاعة "SAfmradio" قائلا:"سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بايرتس) أو جاستون سيرينو (لاعب ماميلودي صنداونز) لكن هناك لاعبا سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسائلة".

في الوقت، قطع الأهلي شوطا كبيرا مع سيمبا التنزاني في المفاوضات بشأن ضم الجناح لويس ميكيسوني.

لكن حسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي ينتظر القرار الأخير لموسيماني الذي يميل إلى جناح كايزر تشيفز وليس لاعب سيمبا.

ويبلغ لويس ميكيسوني جناح نادي سيمبا من العمر 26 عاما وخاض مع الفريق كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وكان ميكيسوني هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

أما نكوسينجيفيل نجكوبو فخاض مع كايزر تشيفز في دوري الأبطال 11 مباراة وصنع هدفا وحيدا وشارك ضد الأهلي في النهائي الذي فاز به المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وإجمالا خاض صاحب الـ21 عاما والذي يتواجد مع منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي في طوكيو 2020 الموسم الجاري 40 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين.