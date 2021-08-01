أرناوتوفيتش يعود لإيطاليا بعد 12 عاما من بوابة بولونيا
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 17:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي بولونيا اليوم الأحد تعاقده مع المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش حتى 2023.
ماركو أرناوتوفيتش
النادي : بولونيا
وحصل النادي الإيطالي على خدمات أرناوتوفيتش (32 عاما) مقابل 3 ملايين يورو دفعها لشانجهاي بورت الصيني.
وبذلك يعود أرناوتوفيتش للقارة العجوز بعد 4 أعوام من رحيله عن وست هام يونايتد.
ولعب أرناوتوفيتش في إيطاليا من قبل، ارتدى قميص إنتر ميلان في موسم 2009-2010 وتوج مع الفريق بالثلاثية.
A first look at Arnie in Bologna colours 👕🔴🔵#Arnautovic #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/stdJfXf8aI— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 1, 2021
دافع أرناوتوفيتش عن قمصان تيفينتي وإنتر وبريمن وستوك سيتي.
ومثل أرناوتوفيتش منتخب النمسا في 91 مباراة وسجل 27 هدفا آخرها ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020.