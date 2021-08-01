أرناوتوفيتش يعود لإيطاليا بعد 12 عاما من بوابة بولونيا

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

أرناوتوفيتش

أعلن نادي بولونيا اليوم الأحد تعاقده مع المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش حتى 2023.

وحصل النادي الإيطالي على خدمات أرناوتوفيتش (32 عاما) مقابل 3 ملايين يورو دفعها لشانجهاي بورت الصيني.

وبذلك يعود أرناوتوفيتش للقارة العجوز بعد 4 أعوام من رحيله عن وست هام يونايتد.

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ولعب أرناوتوفيتش في إيطاليا من قبل، ارتدى قميص إنتر ميلان في موسم 2009-2010 وتوج مع الفريق بالثلاثية.

دافع أرناوتوفيتش عن قمصان تيفينتي وإنتر وبريمن وستوك سيتي.

ومثل أرناوتوفيتش منتخب النمسا في 91 مباراة وسجل 27 هدفا آخرها ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020.

بولونيا أرناوتوفيتش
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