أرناوتوفيتش يعود لإيطاليا بعد 12 عاما من بوابة بولونيا

أعلن نادي بولونيا اليوم الأحد تعاقده مع المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش حتى 2023.

ماركو أرناوتوفيتش النادي : بولونيا بولونيا

وحصل النادي الإيطالي على خدمات أرناوتوفيتش (32 عاما) مقابل 3 ملايين يورو دفعها لشانجهاي بورت الصيني.

وبذلك يعود أرناوتوفيتش للقارة العجوز بعد 4 أعوام من رحيله عن وست هام يونايتد.

ولعب أرناوتوفيتش في إيطاليا من قبل، ارتدى قميص إنتر ميلان في موسم 2009-2010 وتوج مع الفريق بالثلاثية.

دافع أرناوتوفيتش عن قمصان تيفينتي وإنتر وبريمن وستوك سيتي.

ومثل أرناوتوفيتش منتخب النمسا في 91 مباراة وسجل 27 هدفا آخرها ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020.