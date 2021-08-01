فاركو يمدد تعاقده مع مجدي عبد العاطي

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

فاركو

أنهى نادى فاركو اليوم الأحد اتفاقه مع مجدى عبد العاطي لتمديد تعاقده كمدير فني للفريق حتى 2022.

ويتكون جهاز عبد العاطي في الفني في فاركو من عاطف حنفي مدير الكرة، ومحمد ثابت صاروخ المدرب العام، وعمرو فيهم مدرب عام، وأحمد خطاب مدرب مساعد، وأحمد حيدر مخطط للأحمال، وعصام محمود مدرب حراس المرمى، ومجدي وهبي طبيب الفريق، ومحمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، وعادل الفلكي مدير إداري، ومحمد تيتو إداري، ومحمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ونجح عبدالعاطي في قيادة الفريق إلى التأهل للدورى المصري الممتاز موسم 2021-2022 لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع على تصدر المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع حرس الحدود.

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وسبق لعبد العاطي التدريب في الدوري المصري الممتاز، عندما كان مدربا لأسوان بداية الموسم الماضي.

ولعب عبد العاطي لإنبي والمصرية للاتصالات واعتزل في 2009.

بدأ مشواره التدريبي في بتروجت كمساعد عام 2013 وعمل في المصري والاتحاد والإنتاج الحربي.

قاد أسوان لمدة سنتين وشهرين قبل أن يرحل في يونيو 2020، ويدرب فاركو منذ ديسمبر الماضي.

وتأهل فاركو للدوري الممتاز ومثله الشرقية للدخان وكوكاكولا، الثلاثي سيشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

فاركو مجدي عبدالعاطي الدوري المصري الممتاز
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