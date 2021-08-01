استعدادا لعودة الدوري.. الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 17:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية في الخامسة مساء غدا الإثنين أمام فريق مياه البحيرة في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

أخبار متعلقة
الزمالك: حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة وكيل معروف يوسف: أتمنى التوصل لحل مع الزمالك.. وحصلنا على حكم بـ8 ملايين جنيه استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يهزم المجد السكندري وديا

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري في استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فاركو يمدد تعاقده مع مجدي عبد العاطي 13 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا لعودة الدوري.. الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا 32 دقيقة | الدوري المصري
اقتراح مالي من الأهلي لـ بيراميدز بشأن حق رعاية رمضان وحوافز عقد أفشة 55 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مينديز يعرض رافا مير على برشلونة 59 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الاثنين.. المصارعة و5 ألعاب أخرى ساعة | طوكيو 2020
صاحب "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي": الجملة اشتهرت أكثر من الميداليات ساعة | مصر
أولمبياد طوكيو 2020- تغيير موعد مباراة يد مصر وألمانيا في ربع النهائي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - خليفة بولت.. أسرع رجل في العالم إيطالي الجنسية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 4 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة
قد ينال إعجابك