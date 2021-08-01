استعدادا لعودة الدوري.. الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية في الخامسة مساء غدا الإثنين أمام فريق مياه البحيرة في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري في استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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