تقرير: مينديز يعرض رافا مير على برشلونة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 16:58

كتب : عمر خالد

رافا مير - برشلونة - ويسكا

يأمل رافا مير لاعب فريق ولفرهامبتون وصاحب "هاتريك" تأهل المنتخب الإسباني لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، في العودة إلى الدوري الإسباني من خلال برشلونة.

وسجل مير ثلاثة أهداف بعد نزوله بديلا مع إسبانيا لتفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على كوت ديفوار.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن وكيل اللاعب وهو خورخي مينديز يحاول عرض اللاعب على برشلونة لكي يكون لاعبا ضمن الفريق.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم تقديم العرض الأول منذ أشهر، لكن رفض برشلونة العرض، ولكن العمل الجيد للاعب يجعل اسمه مرة أخرى خيارا يجب أخذه بعين الاعتبار من قبل فريق برشلونة، الذي يأمل في إطلاق سراح برايثوايت في الأيام المقبلة.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن رفا مير يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني، وولفرهامبتون على استعداد لكسب المال مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو 2022.

ويعد المهاجم طويل القامة هو أحد الرجال العصريين في كرة القدم الإسبانية، حسبما ذكر التقرير، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأندية الكبرى في أوروبا، فإن خيار رافا مير يفوز بالخيارات في العديد من الفرق التي ترغب في تعزيز مركز قلب الهجوم.

يذكر أن منتخب إسبانيا الأوليمبي لكرة القدم وصل إلى الدور نصف النهائي وسيواجه المنتخب الياباني الذي انتصر على منتخب نيوزيلندا بركلات الترجيح.

رفا مير خورخي مينديز برشلونة الدوري الإسباني
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