أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الاثنين.. المصارعة و5 ألعاب أخرى
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 16:40
كتب : محمد سمير
تخوض البعثة المصرية بعد المنافسات فجر وصباح يوم الاثنين في كانوي كاياك وألعاب القوى والمصارعة الحرة والرماية والغطس والسباحة التوقيعية.
وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية فجر وصباح الاثنين.
2:37 فجرا (كانوي كاياك) سما أحمد - تصفيات 200 متر فردي سيدات
3:30 فجرا (ألعاب قوى) رمي المطرقة - مصطفى الجمل - تصفيات
5:21 فجرا (مصارعة حرة) إيناس خورشيد × الألمانية آنا كارمن - ثمن النهائي
4:30 فجرا (رماية) بندقية 50م - أسامة محمد - تصفيات
8:00 صباحا (الغطس) مهاب مهيمن - تمهيدي 3 متر متحرك
12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) تمهيدي
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