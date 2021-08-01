أولمبياد طوكيو 2020- تغيير موعد مباراة يد مصر وألمانيا في ربع النهائي

تلقت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إخطارا بتغيير موعد المباراة أمام منتخب ألمانيا في ربع نهائي منافسات الأولمبياد.

المباراة ستقام يوم 3 أغسطس في نفس اليوم ولكن تم تغيير الميعاد من العاشرة صباحا إلى الثانية إلا الربع ظهرا.

مصر احتلت المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر.

على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.