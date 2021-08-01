أولمبياد طوكيو 2020- تغيير موعد مباراة يد مصر وألمانيا في ربع النهائي

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 16:22

كتب : FilGoal

علي زين مع منتخب مصر لليد أمام اليابان

تلقت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إخطارا بتغيير موعد المباراة أمام منتخب ألمانيا في ربع نهائي منافسات الأولمبياد.

المباراة ستقام يوم 3 أغسطس في نفس اليوم ولكن تم تغيير الميعاد من العاشرة صباحا إلى الثانية إلا الربع ظهرا.

مصر احتلت المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر.

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على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من فرنسا وبحرين في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.

مصر ألمانيا الأولمبياد كرة اليد
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