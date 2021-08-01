أولمبياد طوكيو 2020- تغيير موعد مباراة يد مصر وألمانيا في ربع النهائي
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 16:22
كتب : FilGoal
تلقت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إخطارا بتغيير موعد المباراة أمام منتخب ألمانيا في ربع نهائي منافسات الأولمبياد.
المباراة ستقام يوم 3 أغسطس في نفس اليوم ولكن تم تغيير الميعاد من العاشرة صباحا إلى الثانية إلا الربع ظهرا.
مصر احتلت المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر.
على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.
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