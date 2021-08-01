صاحب "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي": الجملة اشتهرت أكثر من الميداليات

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 16:22

كتب : عمر خالد

سيف عيسى ينتصر ويحقق برونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو

قال محمد مجدي مدرب سيف عيسى لاعب منتخب مصر، الفائز بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو إن الجملة الشهيرة التي انتشرت له وهي "50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي" جاءت بمحض الصدفة تماما.

وأوضح "الجملة نفسها اشتهرت أكثر من حصول اللاعبين على الميداليات".

وأضاف في لقاء عبر "أون تايم سبورت": "إن مباراة سيف أمام بطل النرويج كانت صعبة لأنه قبل الأولمبياد تغلب على عدد كبير من اللاعبين المخضرمين".

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وأكد "سيف كاد أن يتعرض لضربتين من اللاعب النرويجي والضربة الواحدة تكلف 5 نقاط، فعندما نظرت إلى ساعة الوقت وجدت أنه متبقي 50 ثانية على نهاية اللقاء، فأردت أن أحفز سيف حتى لا يخسر اللقاء".

وعن استعدادات سيف عيسى للأولمبياد قال مجدي: "سيف كان في المركز الرابع على مستوى العالم، وتعرض سابقا لإصابة بالرباط الصليبي وتسببت في إيقافه سنة، لكن هو لاعب لديه إرادة كبيرة وعاد من الإصابة خلال عام فهو مجتهد جدا".

يذكر أن سيف عيسى توج بالميدالية البرونزية الثانية لمصر، بعد فوزه على النرويجى أندرى أوردمان، بنتيجة 12-4، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات وزن 80 كجم.

سيف عيسى التايكوندو طوكيو2020
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