أولمبياد طوكيو 2020 - خليفة بولت.. أسرع رجل في العالم إيطالي الجنسية

أحرز الإيطالي مارسيل جاكوبس الميدالية الذهبية لسباق 100 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى جاكوبس السباق في 9.80 ثوان، كرقم قياسي أوروبي جديد، لكنه لم ينجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي أو الأولمبي.

جابوكس هو أول لاعب يحصد الذهبية لهذا السباق في الأولمبياد بعد هيمنة الجامايكي يوسين بولت على المعدن النفيس في الدورات الـ3 الأخيرة، بكين 2008، لندن 2012، ريو 2016.

الذهبية هي الأولى لإيطاليا في هذه السباق على الإطلاق طوال تاريخها.

جاكوبس هو أول أوروبي يفوز بهذا السباق منذ أولمبياد برشلونة 1992.

وكان الإيطالي جيانماركو تامبيري بطل الوثب العالي قد فاز بالميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى مناصفة مع القطري معتز برشم.

لتتصدر إيطاليا جدول ميداليات ألعاب القوى برصيد ذهبيتين.