تقرير: إنتر يرفض عرض أتليتكو للتخلي عن لاوتارو

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 15:50

كتب : عمر خالد

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

يسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي للحافظ على نجم الفريق الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن إنتر رفض الاقتراب من نجمه لوتارو، من قبل فريق اتليتكو مدريد الإسباني، حيث يأمل النادي الإسباني في التوقيع مع اللاعب بقيمة 50 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نادي إنتر ميلان حدد قيمة 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لوتارو.

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وأشار التقرير إلى أن إنتر ميلان وضع بديل في حالة رحيل لوتارو عن الفريق وهو الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي.

يذكر أن اسم لاوتارو مارتينيز ارتبط اسمه سابقا بالرحيل إلى برشلونة الإسباني لتعويض رحيل لويس سواريز عن الفريق، كما كان هناك عديد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم اللاعب مثل تشيلسي وأرسنال.

كما وصل لاوتارو إلى إنتر ميلان قادما من ريسينج كلوب في 2018، حيث سجل صاحب الـ 23 عاما 49 هدفا في 119 مباراة له مع ناديه، وفاز بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن إنتر منذ 2010.

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الدوري الإيطالي أتليتكو مدريد
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