شيفتشينكو: مشواري كمدرب لمنتخب أوكرانيا انتهى

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا

أعلن أندري شيفتشينكو يوم الأحد نهاية مشواره كمدير فني لمنتخب أوكرانيا.

وقال شيفتشينكو عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم انتهى عقدي مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم".

وأضاف "قضيت خمس سنوات مع المنتخب الوطني. وأثبتنا أننا قادرون على لعب كرة قدم جيدة بالعمل الشاق".

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وتابع "أنا ممتن لاتحاد الكرة الأوكراني لإتاحة الفرصة لي للعمل كمدرب للمنتخب. أنا ممتن لكل لاعب وكل شخص ساعد وشارك في الفريق".

مشوار أوكرانيا في بطولة يورو 2020 انتهى في مرحلة ربع النهائي بالسقوط على يد إنجلترا برباعية نظيفة.

إنجلترا تأهلت لنصف النهائي ونجحت في العبور للنهائي بالفوز على الدنمارك، قبل السقوط أمام إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح.

أندريه شيفتشينكو أندري شيفتشينكو
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