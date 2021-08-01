أولمبياد طوكيو 2020- موعد مباراة يد مصر مع ألمانيا في ربع النهائي والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الألماني في ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

مصر تحتل المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر الذي يلعب ضد السويد ثالث المجموعة حاليا.

على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.

ومن المقرر أن تواجه مصر نظيرتها ألمانيا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من فرنسا وبحرين في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.