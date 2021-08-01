أولمبياد طوكيو 2020- كرة يد.. موعد مباراة مصر أمام ألمانيا والقنوات الناقلة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 14:04

كتب : محمود ضياء

محمد سند مع منتخب مصر لليد أمام اليابان

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الألماني في ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

مصر جاءت في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك.

على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.

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ومن المقرر أن تواجه مصر نظيرتها ألمانيا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من فرنسا وبحرين في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.

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