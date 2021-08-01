أولمبياد طوكيو 2020- يد ألمانيا تضرب موعدا مع مصر بعد الفوز على البرازيل

فاز المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي في ختام دور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو.

ألمانيا فازت في المباراة بنتيجة 29-25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 16-12.

وواصلت ألمانيا تفوقها الشوط الثاني لتنهيه بنتيجة 13-12، وتفوز بالمباراة بنتيجة 29-25

فوز ألمانيا جعلها تحسم المركز الثالث لصالحها وبالتالي ستواجه المنتخب المصري وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي.