أولمبياد طوكيو 2020- يد ألمانيا تضرب موعدا مع مصر بعد الفوز على البرازيل
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 13:59
كتب : محمود ضياء
فاز المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي في ختام دور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو.
ألمانيا فازت في المباراة بنتيجة 29-25.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 16-12.
وواصلت ألمانيا تفوقها الشوط الثاني لتنهيه بنتيجة 13-12، وتفوز بالمباراة بنتيجة 29-25
فوز ألمانيا جعلها تحسم المركز الثالث لصالحها وبالتالي ستواجه المنتخب المصري وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي.
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