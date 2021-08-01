أولمبياد طوكيو 2020- يد ألمانيا تضرب موعدا مع مصر بعد الفوز على البرازيل

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 13:59

كتب : محمود ضياء

ألمانيا - النرويج - أولمبياد طوكيو

فاز المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي في ختام دور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو.

ألمانيا فازت في المباراة بنتيجة 29-25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 16-12.

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وواصلت ألمانيا تفوقها الشوط الثاني لتنهيه بنتيجة 13-12، وتفوز بالمباراة بنتيجة 29-25

فوز ألمانيا جعلها تحسم المركز الثالث لصالحها وبالتالي ستواجه المنتخب المصري وصيف المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي.

ألمانيا مصر الأولمبياد كرة يد
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