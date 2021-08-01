الزمالك: حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن حازم إمام مدافع الفريق أصبح جاهزا للمشاركة، من الناحية الطبية.

وقال محمد أسامة في تصريحات لموقع ناديه: "حازم إمام خضع لفحص طبي على هامش معسكر الفريق ببرج العرب، وأثبت الفحص تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة".

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية.

وأدى لاعبو الزمالك الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق الودية أمام المجد السكندري يوم السبت، تدريبات بدنية صباح الأحد في صالة الجيمانيزيوم بفندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا في ودية المجد راحة من التدريبات الصباحية في صالة الجيمانيزيوم.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في التدريب المسائي ليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق للقاء غزل المحلة المقرر يوم 7 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 للدوري.