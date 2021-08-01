أولمبياد طوكيو 2020- مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة رجال أمام الصين

ودع المنتخب المصري لتنس الطاولة منافسات فرق تنس الطاولة رجال أمام الصين بعد الهزيمة بثلاث مباريات دون مقابل.

وبدأت المواجهة التي تتضمن بداية بمواجهة للزوجي، بخسارة خالد عصر وأحمد صلاح أمام الثنائي ما لونج وشو شين بنتيجة أشواط 11-7، و11-4، و11-3.

وفي أولى مواجهات الفردي، خسر عمر عصر أمام فان زهيندونج بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكانت نتيجة الأشواط 11-4، و11-8، و11-5.

وفي ثاني مواجهات الفردي، خسر خالد عصر أمام شو شين بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة 11-9، و11-7، و11-2.

تقام مباراة الفرق، بلعب 5 مباريات بين الفريقين، أول مباراة كانت زوجي بمشاركة خالد عصر وأحمد صلاح، وبعدها 4 مباريات فردي، الفريق الذي يفوز بـ 3 مباريات من أصل الـ 5، يُعتبر فائزا بالمباراة، وهو ما أهل الفريق الصيني صاحب التصنيف الثامن لدور الثمانية على حساب المصريين.