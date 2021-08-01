سان جيرمان: راموس سيعود هذا الأسبوع

أوضح نادي باريس سان جيرمان أن مدافعه الجديد سيرجيو راموس سيعود للتدريبات خلال هذا الأسبوع.

راموس سيغيب عن مباراة السوبر الفرنسي ضد ليل يوم الأحد بسبب الإصابة.

وأفاد النادي الباريسي عبر موقعه: "سيرجيو راموس في طريقه للتعافي تدريجياً من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في التدريبات".

وأضاف "من المتوقع عودة راموس إلى التدريبات خلال هذا الأسبوع".

وأعلن باريس سان جيرمان هذا الصيف التعاقد مع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

راموس الذي غاب عن صفوف منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020 هذا الصيف يتدرب مع سان جيرمان منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

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في السياق نفسه، أوضح النادي الباريسي أن لاعبه رافينيا من المتوقع أن يعود إلى التدريبات بشكل تدريجي الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابة بالركبة.

فيما يواصل خوان بيرنات تعافيه التدريجي من الإصابة ويشعر بتحسن.