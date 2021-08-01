أولمبياد طوكيو 2020 - طرد ثنائي جورجيا في الجودو بسبب خرق الإجراءات الاحترازية

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بأنه تم طرد بطلي جورجيا في الجودو بسبب خرق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد في بيان إن اثنين من لاعبي الجودو الجورجيين خرجا في نزهة لمشاهدة معالم المدينة، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد الصحة والسلامة في الأولمبياد.

وشوهد الثنائي بالقرب من برج طوكيو بعد انتهاء المنافسات يوم الثلاثاء الماضي.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - 18 حالة كورونا جديدة أولمبياد طوكيو 2020- زفيريف يواصل تألقه ويحصد ذهبية فردي التنس للرجال أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على المنافس الأقرب لـ مصر في ربع نهائي اليد وموعد المباراة

وأوضح موتو أن سفارة جورجيا اعتذرت عن ذلك.

وأشار موتو إلى أن 4 أشخاص آخرين طردوا أيضا من الأولميباد وهم متعاقدون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أدينوا بتعاطي الكوكايين قبل بدء الألعاب الأولمبية.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قد أفادت بظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 259 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة يتواجد ضمنها رياضي مشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة ووسعتها لتشمل المحافظات المجاورة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 4058 حالة إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - برشم يقتنص الذهبية الثالثة للعرب والثانية لقطر 29 دقيقة | طوكيو 2020
شيفتشينكو: مشواري كمدرب لمنتخب أوكرانيا انتهى 54 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020- كرة يد.. موعد مباراة مصر أمام ألمانيا والقنوات الناقلة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020- يد ألمانيا تضرب موعدا مع مصر بالفوز على البرازيل ساعة | طوكيو 2020
الزمالك: حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020- مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة رجال أمام الصين ساعة | طوكيو 2020
سان جيرمان: راموس سيعود هذا الأسبوع 2 ساعة | الدوري الفرنسي
أولمبياد طوكيو 2020 - طرد ثنائي جورجيا في الجودو بسبب خرق الإجراءات الاحترازية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 4 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة
قد ينال إعجابك