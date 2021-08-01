أولمبياد طوكيو 2020 - طرد ثنائي جورجيا في الجودو بسبب خرق الإجراءات الاحترازية

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بأنه تم طرد بطلي جورجيا في الجودو بسبب خرق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد في بيان إن اثنين من لاعبي الجودو الجورجيين خرجا في نزهة لمشاهدة معالم المدينة، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد الصحة والسلامة في الأولمبياد.

وشوهد الثنائي بالقرب من برج طوكيو بعد انتهاء المنافسات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح موتو أن سفارة جورجيا اعتذرت عن ذلك.

وأشار موتو إلى أن 4 أشخاص آخرين طردوا أيضا من الأولميباد وهم متعاقدون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أدينوا بتعاطي الكوكايين قبل بدء الألعاب الأولمبية.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قد أفادت بظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 259 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة يتواجد ضمنها رياضي مشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة ووسعتها لتشمل المحافظات المجاورة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 4058 حالة إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.