أولمبياد طوكيو 2020- كرة يد.. النرويج تفوز على فرنسا وتنتظر تعثر ألمانيا لمواجهة مصر

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 12:24

كتب : محمود ضياء

كريستيان سفيروس - حارس النرويج لكرة اليد

فاز المنتخب النرويجي على نظيره الفرنسي في ختام دور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 32-29.

وانتهى الشوط الأول متعادلا بين الفريقين بنتيجة 15 هدفا لكل فريق.

النرويج نجحت في التقدم خلال الشوط الثاني 17-14 لتنهي المباراة لمصلحتها بنتجة 32-29.

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انتصار النرويج جعلها تحتل المركز الثالث مؤقتا برصيد ست نقاط في انتظار نتيجة مباراة ألمانيا والبرازيل.

واستمرت فرنسا في صدارة المجموعة الأولى رغم الهزيمة برصيد ثماني نقاط.

وتواجه فرنسا المنتخب البحريني في ربع نهائي المنافسات.

يذكر أن صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة سيواجه المنتخب المصري في ربع النهائي.

النرويج كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020
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