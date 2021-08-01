برايثويت عن حادثة إريكسن: رأيته ميتا بالفعل

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 12:01

كتب : عمر خالد

إصابة إريكسن أثناء مباراةالدنمارك وفنلندا

عاش مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة الإسباني، لحظة صعبة للغاية في البطولة اليورو الأخيرة، عندما أصيب زميله في الفريق كريستيان إريكسن بنوبة قلبية في منتصف المباراة الأولى للمنتخب ضد فنلندا.

وقال برايثوايت من خلال فيلمه الوثائقي "الإعداد والتطوير.. كأس أوروبا": "لقد مررت بواحدة من أفظع المواقف في حياتي، تحول ما كان يجب أن يكون أهم حدث رياضي في تاريخ الدنمارك إلى كابوس، ما حدث في تلك الليلة كان بمثابة صدمة لكثير من الناس".

وأضاف "كانت هناك لحظة نظرت إلى إريكسن فيها، فعندما تراه أو عندما ترى جسده، تتأكد أن ذلك الشخص مات بلا شك، ولكن بعدها من الواضح أنه تحرك واستفاق".

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وأوضح مهاجم الدنمارك "عندما رأيته بدأت أصلي كثيرا، شعرت أنه الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله في تلك اللحظة، انظر إلى الله، كان لدينا جميع الأطباء يعملون على ذلك الأمر".

وتابع "في النهاية كان لدينا خبر سعيد، كريستيان بخير ومستقر وهذا هو الشيء الوحيد الذي أردناه".

وأشار إلى أنه من حسن الحظ عودة إريكسن مرة أخرى " سعيد بأنه استعادة نشاطه وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان بإمكانه لعب كرة القدم مرة أخرى".

يذكر أن منتخب الدنمارك خرج من بطولة يورو 2020 في دور نصف النهائي أمام منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف على ملعب ويبملي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

الدنمارك مارتن برايثوايت يورو 2020
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