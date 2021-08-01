أولمبياد طوكيو 2020 - 18 حالة كورونا جديدة

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 259 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة يتواجد ضمنها رياضي مشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة ووسعتها لتشمل المحافظات المجاورة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 4058 حالة إصابة بالفيروس يوم الأحد، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.