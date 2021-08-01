أولمبياد طوكيو 2020- زفيريف يواصل تألقه ويحصد ذهبية فردي التنس للرجال

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 11:37

كتب : محمود ضياء

زفيريف الأولمبياد تنس

فاز الألماني ساشا زفيريف بذهبية فردي التنس للرجال على حساب الروسي كارين خاشانوف.

زفيريف أنهى المباراة لصالحه بمجموعتين دون مقابل ليحقق الميدالية الذهبية الأولى له في الأولمبياد.

وأنهى زفيريف المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة.

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الألماني واصل فرض سيطرته لينهي المجموعة الثانية لصالحه بنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد.

زفيريف كان قد أقصى نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم من الدور نصف النهائي بمدموعتين مقابل مجموعة واحدة.

زفيريف أولمبياد طوكيو
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