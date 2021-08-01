كومان: التواصل بين جريزمان وديباي جيد جدا.. واللعب في حضور الجماهير مختلف

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 11:32

كتب : عمر خالد

فرحة ديباي بهدفه الأول مع برشلونة

ظهر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة الإسباني، سعيدا وراضيا عن الصفقات الجديدة والحالة الجيدة التي يعشها الفريق في الوقت الراهن مع المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وقال كومان بعد فوز برشلونة على شتوتجارت الألماني: "إنها فقط البداية، ونحن نقوم بالعديد من المباريات الودية قبل بداية الموسم للاستعداد الجيد، الفريق انتصر في ثالث المباريات الودية وهذا جيد".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية "الفريق يتطور من الناحية البدنية، نحن نملك الخامة الجيدة وهذا ظهر في مباراة شتوتجارت بشكل كبير".

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وأشاد المدير الفني الهولندي باللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان "اللاعب يقدم مستوى جيد، وعلاقة وتواصه مع زميله ممفيس جيدة جدا للغاية، وهو أمر ممتاز".

وأوضح "من الجيد أن نلعب أمام فريق مثل شتوتجارت إنهم يتدربون منذ فترة، بالإضافة إلى اللعب في وجود الجماهير وهو أمر مهم لكل فرد".

وتابع "برشلونة اليوم أثبت أنه فريق كبير ولديه مستقبل باهر، وأن هناك المزيد لتقديمه".

وبالسؤال عن ممفيس ديباي قال كومان: "الجميع يعرف من هو ديباي، إنه لعب في أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي، وأظهر أداء جيدا في مباراتنا".

واختتم حديثه قائلا: "نحن نملك منافسة كبيرة في خط الهجوم، مع وجود أجويرو، وعودة ليونيل ميسي من الإجازة، وبالتالي فإن الأمور تسير على نحو جيد وننتظر المزيد".

يذكر أن برشلونة فاز على تشتوجارت الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، وأحرز أهداف البارسا كلا من ممفيس ديباي ويوسف ديمير وريكي بويج.

برشلونة الدوري الإسباني رونالد كومان
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