دريسل يحقق الذهبية الخامسة في أولمبياد طوكيو 2020

أضاف السباح الأمريكي كايلب دريسل ذهبيتين جديدتين في أولمبياد طوكيو 2020 ليرفع رصيده إلى 5 ذهبيات.

وحقق دريسل اليوم الأحد ذهبية منافسات 50 متر حرة بتحقيق رقم أولمبي جديد بتحقيق زمن قدره 21:07 ثانية فقط.

وكان الرقم الأولمبي مسجلا باسم البرازيلي سيزار سيلو بزمن قدره 21:30 ثانية.

كما أضاف ذهبية بعد ساعة تقريبا من منافسات 50 متر حرة وكانت في فعاليات 4×100 متر متنوع تتابع للرجال.

وحطم دريسل وزملائه الرقم العالمي لمنافسات ×100 متر متنوع تتابع للرجال، بعد تحقيق زمن قدره 3:26.78 بينما الرقم العالمي السابق والمسجل 3:27.28.

وكانت أولى ذهبيات دريسل في طوكيو عندما فاز بسباق 4×100 متر حرة تتابع للرجال بزمن قدره 3:08.97.

أما ثاني ذهبياته فكانت في منافسات 100 متر حرة وحطم فيها الرقم الأولمبي بزمن قدره 47.02 ثانية متخطيا رقم الأسترالي إيمون سوليفان صاحب زمن 47.05.

وثالث ذهبيات دريسل كانت في منافسات 100 متر فراشة والتي حطم فيها رقمه العالمي.

وأنهى دريسل السباق بزمن قدره 49.45 ثانية متفوقا على الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه بزمن 49.50 والذي حققه في 2019.

وبذلك يكون دريسل قد أضاف لنفسه الميدالية السابعة أولمبيا وجميعهم ذهب بعد الفوز بذهبيتين في ريو 2016.

ويبلغ دريسل من العمر 24 عاما وحقق لأمريكا 5 ميداليات ذهبية من أصل 19 ذهبية حققوها حتى الآن.