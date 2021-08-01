هداية ملاك: صلاح قدوة وفخر وأتمنى مقابلته.. ولعبت تصفيات طوكيو بقدم واحدة

أعربت هداية ملاك بطلة التايكوندو المصرية عن سعادتها بتغريدة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لتهنئتها بالميدالية البرونزية وتمنت مقابلته.

وكانت هداية ملاك قد حققت الميدالية البرونزية الأولمبية الثانية في تاريخها بعد فوزها في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت هداية ملاك عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيدة جدا لتحقيق سيف عيسى الميدالية وكنت أرى أنه يمكنه المنافسة على الذهب أيضا ولكن يمكنه تعويضها المرة المقبلة".

وعن تهنئة محمد صلاح لهما بعد التتويج بالميدالية كشفت هداية "هو القدوة وأتمنى مقابلته وجها لوجه لأشكره لأنه منحنا الأمل لنكون مثله في يوم من الأيام".

وتابعت "عندما أذهب إلى أي بلد ويسألونني ما هي بلدك وأجيب مصر يقولون مو صلاح، فهو قدوة وفخر لنا".

وعن حقيقة إصابتها أوضحت "لعبت التصفيات المؤهلة إلى طوكيو تقريبا برجل واحدة بسبب إصابتي في معسكر المكسيك".

واختتمت تصريحاتها "تركت المعسكر وعدت إلى مصر من أجل العلاج والحمد لله ساعدني ذلك في الوقوف وتم توفيقي في قرعة التصفيات للتأهل".