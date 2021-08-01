أولمبياد طوكيو 2020 – رئيس اتحاد الأثقال: حالة حسونة مثل ياسر المحمدي.. صٌرف عليه مثل فرق الكرة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 01:10

كتب : FilGoal

فارس حسونة الرباع القطري في رفع الأثقال

يرى محمد محجوب رئيس اللجنة المديرة لاتحاد رفع الأثقال، ورئيس الاتحاد سابقا، حالة فارس حسونة، اللاعب المصري الذي حصل على ذهبية رفع الأثقال بعلم قطر، مثل حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق الذي حمل نفس الجنسية.

وقال محجوب لقناة صدى البلد: "فارس حسونة لم يسبق له تمثيل مصر في المحافل الدولية، وكنت أتمنى أن تكون الميدالية التي أحرزها، اليوم، باسم مصر".

وأردف "موقف فارس حسونة أشبه بياسر المحمدي، في كرة القدم، وتجربة اتحاد الأثقال في ريو دي جانيرو، كانت جيدة، لدينا كنز لانستطيع استغلاله وكل دولة تهتم بالألعاب المميزة لحصد ميدالية أولمبية".

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وحصدت رفع الأثقال برونزيتين لمحمد إيهاب وسارة سمير في ريو دي جانيرو، ولكن الإيقاف الدولي حرم أبطال اللعبة من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف "الإيقاف سيرفع عن اتحاد الأثقال المصري، في 14 سبتمبر المقبل، وسنبدأ في العودة للمشاركة بالبطولات العربية والقارية من جديد".

وأكمل "لن نقدر على الاهتمام برفع الأثقال مثل ألعاب أخرى غير مميزين بها، كما أننا نعمل بإمكانيات محدودة وعندما توفر لنا الحد الأدنى من الإمكانيات قبل ريو دي جانيرو وطلبنا بعض المعسكرات الداخلية والخارجية حصلنا على نتيجة".

وشدد "فارس سافر للعب مع قطر وصُرف عليه أموال مثل التي يتم صرفها على أندية الكرة".

وأتم "تم توفير كل شئ لفارس، لم يحصل على خطاب كتابي إنه لن ينضم لمنتخب مصر، اللاعب يجب أن يستمر عام كامل بدون تمثيل منتخب لكي يقدر أن يشارك مع بلد آخر".

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