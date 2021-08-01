ثاني أكثر من توج باللقب.. يوفنتوس يتوج بكأس بيرلسكوني

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

يوفنتوس - كأس لويجي بيرلسكوني

تفوق يوفنتوس على مونزا بنتيجة 2-1 وحصد لقب كأس لويجي بيرلسكوني الودية، للمرة الحادية عشر في تاريخه.

لويجي بيرلسكوني هو والد سيلفيو بيرلسكوني رئيس نادي ميلان السابق ومونزا الحالي.

ومنذ عام 1991 أقيمت الكأس تكريما له إذ يخوض ميلان مواجهة ودية أمام منافسه على ملعب سان سيرو وتوقفت المسابقة في 2015 مع بيع بيرلسكوني للنادي.

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وعادت المسابقة من جديد عن طريق نادي مونزا والذي يملكه بيرلسكوني منذ 3 مواسم.

وتفوق يوفنتوس على مونزا ليقلص عدد الألقاب مع ميلان صاحب الرقم القياسي للكأس الودية برصيد 13 لقبا.

وتعد تلك المشاركة رقم 20 للبيانكونيري في المسابقة، خسر 9 وفاز في 11.

ويعد فيليبو إنزاجي هداف المسابقة برصيد 7 ألقاب، 3 بقميص يوفنتوس و4 بقميص ميلان.

يوفنتوس بدأ اللقاء بتشكيل ضم فيوتشينك تشيزيني حارس مرمى، وأمامه ثنائي قلب دفاع مريح ديميرال وماتيس دي ليخت وفي الوسط آرون رامسي وأدريان رابيو وفيليبو رانوكيا.

رانوكيا لاعب فريق يوفنتوس الشاب تقدم مبكر للبيانكونيري في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 53 سجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني.

وقلص ماركو داليساندرو النتيجة في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ليفوز البيانكونيري باللقب.

وكان يوفنتوس قد تفوق تشيزينا بنتيجة 3-1، وسيلتقي يوفنتوس مع برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 8 أغسطس.

يوفنتوس كأس لويجي بيرلسكوني
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