الصفاقسي: معلول ابننا.. وسواء اعتزل معنا أم لا سيظل نجما هنا وفي الأهلي

تمنى غازي الغرايري المشرف العام على كرة القدم في نادي الصفاقسي التونسي أن ينهي علي معلول نجم الأهلي مسيرته الكروية في ناديه.

وقال الغرايري عبر قناة صدى البلد: "علي معلول ابن الصفاقسي وهو الآن فخر تونسي والصفاقسي في الدوري المصري لما يقدمه من إنجازات مع الأهلي".

وأضاف "معلول لديه مكانة خاصة في نادي الصفاقسي واللاعب كشف قبل ذلك أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في النادي الذي نشأ به".

وأتم تصريحاته "سواء قرر علي معلول العودة للصفاقسي في نهاية مسيرته أو البقاء في الأهلي وحتى بعد اعتزاله كرة القدم سيظل واحدا من نجوم الأهلي والصفاقسي ".

وانتقل الظهير الأيسر التونسي علي معلول إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وتوج معلول مع الأهلي بالكثير من الألقاب أهمها بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 وبرونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

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