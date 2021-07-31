الصفاقسي: معلول ابننا.. وسواء اعتزل معنا أم لا سيظل نجما هنا وفي الأهلي

السبت، 31 يوليه 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

علي معلول جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تمنى غازي الغرايري المشرف العام على كرة القدم في نادي الصفاقسي التونسي أن ينهي علي معلول نجم الأهلي مسيرته الكروية في ناديه.

وقال الغرايري عبر قناة صدى البلد: "علي معلول ابن الصفاقسي وهو الآن فخر تونسي والصفاقسي في الدوري المصري لما يقدمه من إنجازات مع الأهلي".

وأضاف "معلول لديه مكانة خاصة في نادي الصفاقسي واللاعب كشف قبل ذلك أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في النادي الذي نشأ به".

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وأتم تصريحاته "سواء قرر علي معلول العودة للصفاقسي في نهاية مسيرته أو البقاء في الأهلي وحتى بعد اعتزاله كرة القدم سيظل واحدا من نجوم الأهلي والصفاقسي ".

وانتقل الظهير الأيسر التونسي علي معلول إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.

وتوج معلول مع الأهلي بالكثير من الألقاب أهمها بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 وبرونزية كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

الأهلي علي معلول الصفاقسي
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