الصفاقسي: عمرو جمال مرتبط بعقد معنا وإذا أراد الرحيل عليه دفع الشرط الجزائي

السبت، 31 يوليه 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

عمرو جمال

كشف غازي الغرايري المشرف العام على كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي عن مصير عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وقال الغرايري لقناة صدى البلد: "الصفاقسي لم يستفد من التعاقد مع عمرو جمال بسبب استدعائه للتجنيد في مصر واللاعب لا يزال مرتبط بتعاقد مع النادي التونسي".

وأضاف "بعد انتهاء فترة التجنيد الخاصة بـ عمرو جمال الصفاقسي متمسك بالاستفادة منه وإذا أراد الرحيل بشكل نهائي عليه دفع قيمة الشرط الجزائي لنا".

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وشدد "تعاقد عمرو جمال لا يزال ساريا مع الصفاقسي".

وأشار "من المفترض أن يعود عمرو جمال إلى الصفاقسي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته لصفوف طلائع الجيش".

وأتم تصريحاته " الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لضم فراس شواط مهاجم الصفاقسي".

ولعب عمرو جمال مع طلائع الجيش الموسم الجاري 27 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عمرو جمال الصفاقسي طلائع الجيش
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