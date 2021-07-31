في غياب ميسي.. برشلونة يفوز على شتوتجارت وديا

السبت، 31 يوليه 2021 - 22:18

كتب : FilGoal

فرحة ديباي بهدفه الأول مع برشلونة

فاز برشلونة الإسباني على شتوتجارت الألماني بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ممفيس ديباي

النادي : برشلونة

برشلونة

وشهدت المباراة تسجيل ممفيس ديباي لهدفه الثاني مع برشلونة في المباريات الودية.

وانضم المهاجم الهولندي لصفوف برشلونة قبل أسابيع بعد نهاية تعاقده مع ليون الفرنسي.

أخبار متعلقة
جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل نيدفيد: تقدمنا بالعرض المناسب في الأجواء الحالية لضم لوكاتيلي مانشستر سيتي يضرب بارنسلي برباعية وديا

ثلاثية برشلونة سجلها ممفيس ديباي، والثنائي الشاب يوسف ديمير وريكي بويج.

المباراة هي الودية الثالثة لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد. بعدما فاز على جيمناستيك وجيرونا.

ولا يزال يغيب النجم ليونيل ميسي عن برشلونة بعدما وصل مع منتخب بلاده الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا.

برشلونة ديباي ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في غياب ميسي.. برشلونة يفوز على شتوتجارت وديا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
نيدفيد: تقدمنا بالعرض المناسب في الأجواء الحالية لضم لوكاتيلي ساعة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يضرب بارنسلي برباعية وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الجليل لـ في الجول: المقاصة قرر رحيل فوافي وأوتشو قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
إصابة أودريوزولا بـ فيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
طاهر: خسرنا أمام البرازيل لكننا فزنا بالكثير 2 ساعة | طوكيو 2020
استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يهزم المجد السكندري وديا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك