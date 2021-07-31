في غياب ميسي.. برشلونة يفوز على شتوتجارت وديا

فاز برشلونة الإسباني على شتوتجارت الألماني بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

وشهدت المباراة تسجيل ممفيس ديباي لهدفه الثاني مع برشلونة في المباريات الودية.

وانضم المهاجم الهولندي لصفوف برشلونة قبل أسابيع بعد نهاية تعاقده مع ليون الفرنسي.

ثلاثية برشلونة سجلها ممفيس ديباي، والثنائي الشاب يوسف ديمير وريكي بويج.

المباراة هي الودية الثالثة لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد. بعدما فاز على جيمناستيك وجيرونا.

ولا يزال يغيب النجم ليونيل ميسي عن برشلونة بعدما وصل مع منتخب بلاده الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا.

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