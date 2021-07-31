جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل

السبت، 31 يوليه 2021 - 21:59

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو يحتفل بهدف أتالانتا الأول في ميلان

كشف جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا أن جوسيب إيليتشيتش طلب الرحيل عن صفوف الفريق، وأوضح موقف كريستيان روميرو من العروض المقدمة له.

كريستيان روميرو

النادي : أتالانتا

يوسب إيليتشيتش

النادي : أتالانتا

أتالانتا

وقال مدرب أتالانتا عقب الفوز 2-1 على بوردينوني وديا: "سوف نرى ماذا يحدث مع إيليتشيتش، في نهاية الموسم الماضي أخبرنا برغبته في خوض تجربة جديدة، يتدرب جيدا ولم يشتك، ويستعد للبحث عن نادٍ يساعده على اللعب باستمرارية".

وأضاف "احترم طلبه للرحيل، يتبقى شهر على انتهاء سوق الانتقالات، يتحضر جيدا لكن لا توجد تحركات مناسبة في الوقت الحالي".

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وارتبط اسم الجناح السلوفيني بالانتقال لصفوف ميلان في وقت سابق.

السلوفيني البالغ 33 عاما انضم لأتالانتا قادما في 2017 من فيورنتينا وسجل 44 هدفا في 116 مبارة بالدوري الإيطالي.

وتطرق جاسبريني للحديث عن مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو والذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف توتنام، قائلا: "لم أر روميرو بعد، سيعود للفريق يوم الإثنين".

وأتم "سوف نرى موقفه، بالتأكيد هناك مفاوضات بين الناديين، سوف نقيم الوضع إذ رحل".

ووفقا للتقارير فأن توتنام تقدم عرض بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين حوافز، فيما يرغب الفريق الإيطالي في بيع لاعبه مقابل 60 مليون يورو.

المدافع البالغ 23 عاما توج بقميص الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2021 منهيا 23 عاما من الانتظار.

ويلعب روميرو معارا لصفوف أتالانتا من يوفنتوس لمدة موسمين، ويحق له التعاقد مع اللاعب، وخاض الموسم الماضي 42 مباراة وسجل 3 أهداف وخسر نهائي كأس إيطاليا وحصد جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي.

جوسيب إيليتشيتش كريستيان روميرو أتالانتا
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